Sanxenxo tiene 38 casos activos de violencia de género, dos en riesgo alto

Sanxenxo celebró ayer la Mesa Local de Violencia de Género, que constató que en la actualidad, el municipio tiene 38 casos activos de violencia de género, según el último informe VioGén y que supone el 1,98% del total de la provincia. No existe ninguno de riesgo extremo, pero sí dos de riesgo alto, 6 de riesgo medio y 30 de riesgo bajo. En cuanto a la edad tanto de agresores como de víctimas, se concentran en dos tramos de edad, de 31 a 45 años, 14 casos y de 46 a 64, 16 casos.

Sanxenxo forma parte del protocolo de actuación para la derivación a alojamientos locales de víctimas de violencia de género en casos excepcionales y de urgencia, un documento pionero en la provincia. «Vamos a tratar de reforzarlo con servicio de transporte y atención a menores o personas dependientes de la víctima», aseguró el alcalde, Telmo Martín.

En cuanto a los datos del Centro de Inomación á Muller (CIM), la concejala paz Lago explicó que actualmente el servicio municipal atiende a 204 mujeres, no todas acreditadas como de violencia de género y a 12 menores. Además, en este periodo de 2025, desde el CIM, se proporcionó atención psicológica a 85 mujeres, tramitamos 12 ayudas por violencia, 9 subsidios, 3 ayudas por alquiler por violencia, 3 solicitudes de bono social térmico, realizamos 25 informes acreditativos, 6 ayudas de pago único y 8 nuevos atenpros».