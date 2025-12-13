El PP local felicita la Navidad a sus militantes
El presidente del PP local, Rafa Domínguez, trasladó ayer su agradecimiento a los afiliados en la felicitación navideña celebrada en un bar de la ciudad. Al acto asistieron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, el presidente provincial del PP, Luis López y la exministra Ana Pastor, entre otros. Todos abogaron por «alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2027».
