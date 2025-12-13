Los flujos migratorios en la ciudad han variado sensiblemente en la ciudad en el último año, con un balance significativo del que resulta que por cada persona que emigra desde Pontevedra entran casi otras dos.

Según la última información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 llegaron a la Boa Vila un total de 1.267 personas procedentes del extranjero. Es una cifra muy similar a la registrada el año anterior, 2023, cuando habían sido 1.273, y ligeramente más elevada a la de 2022, con sus 1.194. Sin embargo, hay que destacar la gran diferencia respecto a 2021; en este año fueron 840, lo que supone un aumento de un 50% entre ambos ejercicios, al ser 427 más.

La mayoría de personas que llegan a la capital de la provincia desde otros países tienen edades comprendidas entre los 16 y lo 44 años, mientras que a partir de los 45 las cifras disminuyen sensiblemente. Esta tendencia, de hecho, se mantiene a lo largo de los años.

Hay que destacar, asimismo, que no todas las inmigraciones que se producen son de extranjeros, ya que también las hay de españoles fuera. Son, eso sí, las menos. Según el INE, en 2024 llegaron 967 personas nacidas en otros países, frente a 300 que ya hacían nacido en España.

Menos marchas

En cuanto a la emigración desde la ciudad al extranjero, los datos oficiales aseguran que el año pasado fueron 710 personas.

En esta variable es destacable que ha caído la emigración desde la Boa Vila, con 109 emigrantes menos respecto a 2021, un 13,3% a la baja. Desde entonces, el año en el que se registraron más salidas fue el 2022, con 823.

A nivel comarcal

Las cifras en la comarca de Pontevedra están protagonizadas por las de la capital. Así, los catorce municipios que la componen el año pasado recibieron a 2.336 inmigrantes, de los que 1.201 eran hombres y 1.135, mujeres.

Después de la ciudad, destaca el ayuntamiento de Marín, con 251 personas procedentes del extranjero. No es, sin embargo, su cifra más alta de los últimos años, ya que en 2022, por ejemplo, la villa recibía a 336 personas.

En el caso de Sanxenxo, el tercer municipio en el ranking, llegaron 229 inmigrantes el año pasado, frente a los 159 de 2021.

Por último, en Poio se registraron 194 inmigraciones procedentes del extranjero, un número que se mantiene en el tiempo y que supone un ligero aumento desde 2021 (cuando fueron 119).

La comarca en su conjunto recibió a 1.729 inmigrantes en ese año de referencia, lo que supone un 35% más en tres años.