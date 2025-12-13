Nuevos semáforos en la carretera de Vilaboa
El Concello de Vilaboa procedió ayer a la colocación de los módulos semafóricos renovados en la carretera N-554, unos elementos que fueron retirados para su actualización integral. Con esta intervención, de 50.069 euros de inversión propia, se busca reforzar la seguridad vial en una de las vías de mayor tráfico de la localidad.
