Mejora de la seguridad vial en Borela
Miembros de la Diputación y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, participaron ayer en una asamblea vecinal en la parroquia de Borela, donde dieron a conocer el proyecto de humanización y mejora de la movilidad peatonal por valor de 1,3 millones de euros. La obra afectará a la carretera entre Borela y Ponte Caldelas.
