Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

Mejora de la seguridad vial en Borela

Miembros de la Diputación y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, participaron ayer en una asamblea vecinal en la parroquia de Borela, donde dieron a conocer el proyecto de humanización y mejora de la movilidad peatonal por valor de 1,3 millones de euros. La obra afectará a la carretera entre Borela y Ponte Caldelas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents