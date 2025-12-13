Luis López: «No vamos a tolerar ninguna lección de igualdad» del PSOE

El presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP en la provincia, Luis López, criticó ayer el «silencio» del PSOE pontevedrés ante la situación de José Tomé, tras las denuncias contra él por supuesto acoso sexual. «No vamos a tolerar ninguna lección de igualdard or parte de los socialistas».

López se refirió expresamente a la presidenta del PSdeG y extitular de la institución provincial, Carmela Silva, «considerada abanderada de la igualdad», y dijo que le resulta llamativo que no haya realizado declaraciones tras conocerse las acusaciones contra Tomé y su decisión de abandonar la presidencia provincial , pero mantener la Alcaldía de Monforte de Lemos y su acta en la corporación como no adscrito.

«Se da la circunstancia de que la presidenta del PSdeG, siempre tan disponible para la confrontación, nada dice: silencio total y absoluto», dijo el dirigente provincial del PP, que enmarcó este silencio dentro de lo que calificó como una «falta de coherencia» del PSOE en materia de igualdad, aludiendo a otros casos que han afectado al partido a nivel estatal.

En sus declaraciones, Luis López afirmó que se trata de «algo más que un caso concreto» de supuesto acoso y que no es un caso aislado, «como nos quieren hacer ver» y expresó «apoyo y consideración» hacia las mujeres que han denunciado los hechos.

No obstante, ha calificado la salida de Tomé como una «dimisión parcial» y una «crisis cerrada en falso», subrayando que el dirigente socialista conservará la Alcaldía de la segunda ciudad de la provincia y seguirá influyendo en la elección del próximo presidente de la Diputación de Lugo.

El dirigente popular ha contrastado esta situación con lo que definió como «estabilidad política» en la Diputación de Pontevedra, y cuestionó el papel de los responsables socialistas gallegos y apuntó directamente al secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro.

Finalmente, apuntó al BNG, al que acusa de «sumisión» ante las decisiones de su socio de gobierno en la provincia de Lugo y en otras instituciones, incluida la estatal.