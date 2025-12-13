Un libro sobre María Vázquez, represaliada
La catedrática Aurora Marco es especialista en la recuperación de la memoria de mujeres gallegas. Por ello, es la autora del libro ‘María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo’, a través del que rescata del olvido la figura de esta progresista. Marco presentará la obra este lunes 15 de diciembre a las 19.30 horas en Pontevedra, concretamente en el paraninfo del IES Valle-Inclán.
