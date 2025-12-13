Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un libro sobre María Vázquez, represaliada

La catedrática Aurora Marco es especialista en la recuperación de la memoria de mujeres gallegas. Por ello, es la autora del libro ‘María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo’, a través del que rescata del olvido la figura de esta progresista. Marco presentará la obra este lunes 15 de diciembre a las 19.30 horas en Pontevedra, concretamente en el paraninfo del IES Valle-Inclán.

