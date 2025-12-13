Juzgan a los responsables de dos «narcopisos» en el casco urbano

Los supuestos responsables de venta de droga al menudeo en dos domicilios de la ciudad, así como en la calle, serán juzgados la próxima semana en la Audiencia. Se trata de dos acusados en un caso y de otros dos en el otro, para los que la Fiscalía solicita penas entre los cinco y los seis años de prisión para cada uno.

En uno de los juicios se sentarán en el banquillo dos hombres conocidos como «Butanero» y «Carracho», que además de vender droga en la Praza de A Ferrería, están acusados de hacerlo también en un domicilio. Fue la propietario del inmueble la que recibió numerosas quejas de los vecinos y presentó la denuncia. La Policía constató un trasiego constante de cliente entre abril y mayo de 2024 en la casa de un tercer encausado, que falleció ese mismo año, por lo que se cerró el expediente judicial contra él.

En el otro caso se juzga a dos hombres por trapicheo en su domicilio y en la calle, especialmente en el entorno de Echegaray, entre marzo y mayo de 2024, fechas similares a las del anterior juicio.