Inician los últimos retoques a la mejora de la Rúa da Ponte

La principal vía de acceso rodado al casco urbano de Marín desde la zona de playas, la Rúa da Ponte, alcanzó ayer la fase final de sus trabajos de mejora, después de que durante el 2025 se llevase a cabo una reforma sustancial de sus aceras para ensancharlas y cambios en las plataformas de aparcamiento, ligeramente más elevadas que antes.

Tras proceder al fresado de la calzada, por la tarde se efectuó el asfaltado, lo que obligó a cortar la calle durante tres horas –de 16.30 a 19.30 horas– y desviar el transporte público en varias paradas del centro, trasladando la línea de autobús interurbano a Pontevedra por la Avenida de Ourense.

Una vez completado el pavimentado, se instalará el mobiliario pertinente y se darán los correspondientes remates a la obra, financiada a través de un millón y medio de euros procedentes de la Xunta.

La renovación de la Rúa da Ponte en ambos márgenes es una de las actuaciones más ambiciosas en materia de infraestructuras del Concello de Marín en años recientes, junto a la mejora integral de la Avenida de Ourense financiada a través de fondos del Ministerio de Transportes, que se dio por concluida el pasado mes de octubre.