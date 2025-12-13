Gran final de ‘Bótalle un conto’, hoy en Salcedo
La gran final de ‘Bótalle un conto’ se celebra hoy a las 19.30 horas en la Casa Verde de Salcedo, donde los nueve finalistas seleccionados por el jurado contarán historias de vida, anécdotas y temas diversos. Estos participantes son de Campolongo, Lérez, Tomeza, Cerponzóns, Bora, Marcón y Ponte Sampaio. Además, la gala es de entrada libre y podrá ser seguida a través de YouTube.
