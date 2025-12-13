El gobierno local de Poio diseña para 2026 un presupuesto de 16 millones

El Concello de Poio presenta para el año 2026 un presupuesto de 16,05 millones de euros, «uno de los más altos de las últimas décadas a pesar de la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles, una medida que va a reducir los ingresos municipales en cerca de 250.000 euros, pero que va a suponer un alivio directo y muy importante para los hogares», según destaca el gobierno local. «Es un documento elaborado a partir de las necesidades reales del municipio, que da respuesta a inquietudes y demandas de la ciudadanía», señala el alcalde, Ángel Moldes.

Por áreas, Benestar Social asciende a 1,6 millones, entre los que se incluyen las ayudas de emergencia social, la atención a las personas dependientes, asistencia social, ayuda en el hogar, Educación Familiar, Centro de Información á Muller, Atención Temprana o , Emergencia Social. Para cultura, educación y festejos son 1,4 millones para la programación anual del Concello, el mantenimiento de los centros de enseñanza y de las instalaciones municipales, ayudas para los comedores, plan músico cultural, la organización de eventos lúdicos y fiestas, entre otros.

Deportes cuenta con 720.500 euros para deporte base, el mantenimiento de las instalaciones y organización de citas deportivas. Se mantienen también las ayudas y subvenciones a entidades, clubes y colectivos sociales, educativos, deportivos, culturales y vecinales para organización y desarrollo de actividades a lo largo del año, que se otorgan tanto por concurrencia competitiva como de manera directa.

En el caso de Medio Ambiente, el presupuesto incluye una partida de 550.000 euros. Para obras, servicios y urbanismo, reservan 5,8 millones; y para seguridad, superan los 900.000 euros. El gasto corriente y el personal mantienen prácticamente el mismo nivel de inversión que en el ejercicio anterior, 7,8 y 4,9 millones.

El capítulo de inversiones se incrementa hasta los 1,5 millones de euros con fondos propios, a los que se sumarán las aportaciones de otras administraciones para la construcción de una senda peatonal en la PO-303 en Samieira, mejoras en el puerto de Combarro, el polígono industrial de Fragamoreira, mejoras en los centros educativos e inversiones de los planes de la Diputación.

Con fondos municipales destacan la reforma de la pista deportiva de Monte Baldío, en Raxó, así como la reposición del firme y mejora del camino Pedaporta, en Combarro. Ambas actuaciones se financiarán con una operación de crédito por importe de 823.467,44 euros.

La política fiscal se completa con una reducción de la deuda viva municipal del 40% desde 2023, pasando de 8 millones a 4,8 millones. Esto permitirá al Concello de Poio ahorrar 228.000 euros en intereses en 2026, pagando un 61% menos que en el ejercicio anterior.