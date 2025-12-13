‘A galiña azul’ en el Auditorio Afundación
El Auditorio de la Sede Afundación de Pontevedra acoge este lunes 15 de diciembre una nueva propuesta escénica: el clásico de la literatura infantil ‘A galiña azul’, de Tanxarina Títeres. La obra está dirigida a estudiantes de los primeros cursos de educación primaria y trata temas como la diversidad, la autonomía y la solidaridad.
