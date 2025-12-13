Una exposición reúne las obras de 25 titulados en Belas Artes
J. A.
Pontevedra
‘Do final e do comezo’ es como se llama a la exposición que reúne las creaciones que 25 nuevos titulados de la Facultade de Belas Artes desarrollaron como parte de sus trabajos de fin de grado. La muestra se encuentra disponible hasta el 11 de enero y se complementa con visitas guiadas y talleres dirigidos a un público familiar.
- Gloria Cubas, de Os Palleiros: «Los animales me salvaron a mí primero»
- La playa de Loira se convierte en un nuevo destino para escaladores en Marín
- La futura zona verde de 8.000 m2 en José Malvar se dedicará a la camelia
- Agresiones a sanitarios: condenada por golpear a una enfermera en Montecelo
- Mercedes Pintos, Autónoma Distinguida de 2025: «La de la tienda es una vida bonita, porque creas barrio»
- Arranca el Año Jubilar de Sor Lucía
- La gastronomía de las Rías Baixas, sobre ruedas
- Los décimos «feos» ganan popularidad para el ‘Gordo’