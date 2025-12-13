Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una exposición reúne las obras de 25 titulados en Belas Artes

J. A.

Pontevedra

‘Do final e do comezo’ es como se llama a la exposición que reúne las creaciones que 25 nuevos titulados de la Facultade de Belas Artes desarrollaron como parte de sus trabajos de fin de grado. La muestra se encuentra disponible hasta el 11 de enero y se complementa con visitas guiadas y talleres dirigidos a un público familiar.

