Estudiantes de fisioterapia, en la final del concurso Desafío Dasp
J. A.
Pontevedra
Un grupo de alumnos y alumnas de la Facultad de Fisioterapia se proclaman finalistas de Desafío Dasp, un concurso promovido por una red de profesionales.
Los estudiantes diseñaron un programa de prevención y manejo del insomnio, que combina sesiones teóricas sobre los ritmos circadianos y la importancia de la alimentación, junto con ejercicios respiratorios, educación postural y técnicas de relajación.
La propuesta se llevó a cabo por el equipo compuesto por los alumnos Nadia Paz, Pau Delós, Joel Montenegro y Javier Yebra, el profesor Pablo Campo e los fisioterapeutas de atención primaria Tirso Docampo, Noa Siñuela y María Jesús Martínez.
