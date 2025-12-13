Un espacio de encuentro audiovisual

Novos Cinemas da un paso más en la evolución de este festival internacional de Pontevedra mediante la creación de ‘Ágora’. Consiste en un nuevo espacio profesional destinado a conectar el talento emergente con la industria audiovisual gallega, estatal e internacional, con el objetivo de apoyar estos nuevos proyectos e impulsar su desarrollo. De esta manera, la iniciativa sirve como punto de encuentro entre productoras, distribuidoras, agencias, instituciones y nuevas voces creativas del panorama cinematográfico.

«Después de muchos años, por fin Pontevedra cuenta con un encuentro profesional del audiovisual. Era una idea que llevábamos tiempo madurando y que hoy se convierte en una realidad necesaria para el ecosistema gallego y para el propio festival», expresó el director de Novos Cinemas, Daniel Froid, durante la inauguración en la jornada de ayer.

En esta primera edición, Ágora acogió la presentación de los proyectos seleccionados de Terra#LAB, un programa de Novos Cinemas que pretende contribuir a la profesionalización y consolidación de nuevas miradas autorales. Después, se dio paso a ‘Da formación á profesionalización’, una mesa de debate centrada en los procesos que transforman un primer proyecto en una carrera sostenible que contó con la participación de Silvia Fuentes (Sétima), Jerónimo Quevedo (Un Puma) e Tono Folguera (Lastor Media), moderada por Uxía Caride (Agapi). Cabe destacar que la jornada también contó con la participación de Dolores Meijomín, responsable de política audiovisual de Agadic, y Montse Besada, encargada del servicio de contenidos de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), junto a un destacado grupo de profesionales nacionales e internacionales que representan diferentes ámbitos del sector.

Por último, el encuentro concluyó con un «Networking Lunch», donde los profesionales pudieron compartir ideas y establecer relaciones entre ellos.

Un homenaje al pontevedrés Enrique Barreiro

«¿Cómo a alguien con 25 años se le ocurre la idea de inventar en Pontevedra un sistema de cine en color?», declaraba sorprendido el cineasta gallego Carlos Aurelio López en una entrevista para FARO, haciendo referencia a la figura del pontevedrés Enrique Barreiro, pionero en el sector audiovisual.

Tras la publicación en el año 2001 del trabajo de investigación de López, ‘Enrique Barreiro. As orixes do cinema en cor’, sobre la repercusión del cine en Pontevedra centrado en la trayectoria profesional de Barreiro, la obra se reedita en «una versión más divulgativa con muchas ilustraciones y mucho color».

La presentación del nuevo escrito se celebró ayer en la Fundación Moldes, en un acto organizado con motivo de los Premios Feroz al que asistió el autor original para participar en un coloquio con los asistentes.