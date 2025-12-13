La Escola de Cantería cuadruplicó su matrícula desde que es centro de FP

La antigua Escola de Cantería de Poio, ahora el CIFP Cantería de Galicia, cuadruplicó su matrícula desde su incorporación a la red pública de la Xunta en 2023 cuando, como centro integrado de FP, las enseñanzas que imparte pasaron a estar reconocidas como formación oficial, lo que permite acreditar profesionalmente la experiencia del alumnado y obtener titulaciones reconocidas.

En este período la matrícula se elevó un 77 % al pasar de 15 personas en el curso 2023-24 a 65 matriculadas en el actual curso 2025-26, tal y como puso de manifiesto ayer la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, durante su intervención en las jornadas técnicas de cantería, construcción y edificación organizadas por el centro, coincidiendo con la celebración de su patrona, Santa Lucía.

La representante de la Consellería de Educación destacó la apuesta decidida del CIFP Cantería de Galicia por la innovación aplicada al trabajo de la piedra. En este sentido, resaltó el ciclo formativo de grado medio que conduce a una doble titulación en técnico medio en Piedra Natural y técnico de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Piedra, así como las enseñanzas de la familia de Edificación y Obra Civil, que incluyen el ciclo básico de Reforma y Mantenimiento de Edificios, el ciclo medio de Construcción y el ciclo superior de Proyectos de Edificación.

Las jornadas técnicas de este año llevan por título ‘Estructuras de piedra: pasado, presente y futuro y buscan integrar tradición e innovación en un mismo espacio de reflexión y aprendizaje’. Las actividades incluyen demostraciones técnicas y un concurso de modelado en el que el alumnado expone sus creaciones, poniendo en valor el talento y la especialización que caracteriza al centro.

A lo largo de la mañana se celebró una mesa redonda en la que participaron Xurxo Constela Doce, del Servizo de Arqueoloxía de la Xunta, el profesor de la Universidade de A Coruña Santiago Muñiz Gómez y el gerente de la empresa Godoy Maceira SL, Fernando Godoy Maceira. Sus intervenciones permitieron analizar la evolución del granito como elemento estructural desde la arquitectura tradicional hasta su papel actual en la edificación y su proyección futura en la industria.

Además, el centro desarrollará la próxima semana diversas formaciones prácticas relacionadas con la restauración, nuevas técnicas constructivas y aplicaciones innovadoras de la piedra en la edificación contemporánea. Con iniciativas como esta, el CIFP de Cantería de Galicia consolida una propuesta formativa que combina patrimonio, técnica e innovación.