Ya está disponible el calendario municipal, con 15.000 ejemplares

El Concello puso ayer en la calle el calendario municipal 2026 que este año está dedicado al deporte, en concreto, al deporte de base local. «Pontevedra es deporte», título de la pieza, pretende ser un reconocimiento a los clubes formativos y las escuelas deportivas donde los más niños aprenden «a cuidar la salud, a convivir y a respetar» tal y como recoge el propio calendario.

«Este es nuestro modelo: primero personas, después deportistas. La ciudad avanza cuándo quien practica lo hace con ilusión, quien acompaña anima sin presión, y quien guía educa con criterio. Con el impulso del Concello y la complicidad del tejido deportivo local, consolidamos una práctica educativa, saludable, lúdica y de calidad. Así crece una ciudad activa, donde los grandes eventos son la vitrina, pero la verdadera fuerza está en el día a día de quien entrena, comparte e inspira», recoge el calendario.

La propuesta de 2026 es una representación de la vida diaria de las escuelas y de los clubes de formación deportiva de la ciudad, y se pudo realizar gracias el apoyo de la «ciudadanía, a los clubes y entidades, al arbitraje, al voluntariado, a los centros educativos y a los servicios municipales».

Como todos los años, el Concello imprimió 15.000 ejemplares que se pueden recoger en la oficina de turismo municipal desde ayer y hasta agotar existencias.