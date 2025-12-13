Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación destina 1,2 millones a planes culturales

Este presupuesto establecido para el programa Culturea es el doble que el recibido en 2023

J. Antepazo

Pontevedra

El programa Culturea, mediante el que la Diputación pone a disposición de asociaciones y entidades locales menores de la provincia la posibilidad de financiar actuaciones culturales, recibe un presupuesto de 1,2 millones de euros para destinar a este tipo de actividades.

Según indica Luis López, presidente del organismo provincial, la cantidad es un 50% más que la recibida en 2023, por lo que se doblan los recursos destinados al programa, que este año permitió programar «más de 3.500 actuaciones por toda la provincia». Además, López recuerda que cada entidad puede solicitar una de las numerosas propuestas que forman el catálogo, siempre que siga existiendo crédito disponible, pero debe ser solicitada mínimo quince días antes de la celebración del evento. Según la categorías, los grupos y artistas recibirán entre 200 y 800 euros.

