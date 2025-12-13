Cuntis presenta su variada programación de Navidad

El Concello de Cuntis dio a conocer ayer su diversa programación navideña, que se desarrolla desde el próximo viernes 19 de diciembre hasta el día 5 de enero. Además de las citas tradicionales, como lo son la recepción a Papá Noel, la gran fiesta de Fin de Año o la Cabalgata de Reyes que recorrerá la villa a partir de las 18.30 horas, el plan festivo incluye nuevas propuestas para disfrutar en familia, centradas especialmente en los más pequeños.

Entre estas actividades se incluyen un taller de elaboración de postres típicos de Navidad -que tendrá lugar en todas las parroquias de la villa-, un festival folclórico a manos de la Agrupación Musical e Baile Tradicional de Cuntis, el concierto de la Escuela Municipal de Música de Cuntis o el espectáculo ‘Súper Heroe’ de Fran Rei.