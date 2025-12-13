Condenan a un menor por robar un coche, repostar sin pagar y quemarlo en el monte

Un menor ha sido condenado un régimen de internamiento por robar un coche, reportar gasolina y no pagarla y finalmente plantar fuego al vehículo. La pena fue impuesta en septiembre pasado por un juzgado de Menores de Pontevedra y ratificada ahora por la Audiencia. Los hechos ocurrieron en abril de 2024 cuando «el menor llegó a una gasolinera, acompañado de otro joven, mayor de edad, pilotando un vehículo Mercedes a pesar de carecer de cualquier permiso que le habilite para la conducción. Tras solicitar el repostaje de 30 euros de diesel a la empleada y exhibir dinero, nada más conseguirlo se marchó de la gasolinera sin abonar su importe, ya que nunca tuvo intención de pagar», explica la sentencia.

Añade que «el vehículo había sido sustraído, con ánimo de utilización temporal, por el menor y su acompañante, ese mismo día cuando se encontraba estacionado, sin que conste que estuviera cerrado. Tras el repostaje en la gasolinera el menor y su acompañante se dirigieron hasta una pista forestal, donde, para evitar dejar huellas, procedieron a quemar el interior del vehículo y parte de la carrocería exterior. Quedó no apto para circular. En su interior había una caja de herramientas y un cartón de tabaco valorados por su titular, respectivamente, en 200 y en 47,50 euros y un silla infantil Jane no valorada».