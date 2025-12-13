Una campaña para prevenir incendios

El Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo presenta «Paisaxes resilientes contra o lume: O momento é agora!», una campaña de sensibilización ambiental que pone el foco en esta resiliencia paisajística como herramienta clave de prevención frente a los incendios forestales. Para ello, utiliza principalmente un vídeo para sensibilizar y movilizar.