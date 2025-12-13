Caldas mejorará la movilidad en el entorno de Campo da Torre

El Concello de Caldas de Reis licita un proyecto de mejora de la movilidad peatonal en el entorno de Campo da Torre, «una de las actuaciones más importantes previstas para este mandato». La obra sale a concurso con un presupuesto de 839.405,99 euros, financiados con fondos de la Diputación, y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

Según señala el alcalde, Jacobo Pérez, el proyecto, previsto para 2026, supondrá «un antes y un después para uno de los emplazamientos más emblemáticos y estratégicos de nuestro casco urbano», garantizando la accesibilidad universal a la vez que se refuerza la seguridad vial y se renuevan servicios básicos y el alumbrado.

Esta primera actuación en la zona se extiende sobre una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados.