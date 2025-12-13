Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldas celebra su Papanoelada Motera

Las calles de Caldas acogen hoy la tercera edición de su Papanoelada Motera, que este año pasará por los municipios de Catoira, Vilagarcía y Portas. La jornada arrancará a las 16.00 horas en el mercado municipal, en la Plaza de Sesto Casal. Además de la concentración, también tendrá lugar la exhibición de vehículos 4x4 en la parcela de Rabexe.

