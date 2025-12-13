Caldas celebra su Papanoelada Motera

Las calles de Caldas acogen hoy la tercera edición de su Papanoelada Motera, que este año pasará por los municipios de Catoira, Vilagarcía y Portas. La jornada arrancará a las 16.00 horas en el mercado municipal, en la Plaza de Sesto Casal. Además de la concentración, también tendrá lugar la exhibición de vehículos 4x4 en la parcela de Rabexe.