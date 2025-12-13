El BNG de Barro rechaza la acusación de «enchufismo» y pide dimisiones en el PP

El grupo nacionalista de Barro denunció ayer «las gravísimas acusaciones vertidas» por el PP de Barro, después de que los populares acusaran de «enchufismo» al Concello de Barro por un proceso de selección de personal que acaba de comenzar en la localidad para operario de servicios múltiples.

Los nacionalistas afirmaron que los procesos de contratación y selección de personal son «abiertos, transparentes y limpios», ante la estrategia de «deslegitimación» del PP. Por ello, solicitaron la dimisión de su portavoz en la localidad.