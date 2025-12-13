El BNG alerta de «inseguridad viaria» ante el CEIP de Lourido

El BNG de Poio denuncio ayer «la falta de control y la inseguridad viaria que se vive diariamente en la entrada del CEIP Lourido.» La portavoz Marga Caldas urge al Concello para que la Policía Local «garantice que los espacios peatonales y los pasos de peatones que ya existen en la actualidad no se vean invadidos por vehículos». La nacionalista subraya que «la situación, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, es un caos total», por lo que pide la implantación de un dispositivo de agentes que controlen y garanticen que los coches cumplan la normativa y no ocupen las zonas reservadas al tránsito peatonal.

Caldas subraya que «las entradas a centros de enseñanza son lugares sensibles para el tráfico» y por eso destaca que no se entiende que «se anuncie la mejora de la senda pero se desatienda el problema de seguridad viaria endémico a la entrada del centro. La situación de estrés de madres, padres y alumnos con coches de por medio es muy grande. Hay casos graves de falta de urbanidad y cualquier día va a pasar algo que nadie quiere», advierte.

El grupo del Bloque aplaude que el gobierno local amplíe la senda peatonal existente entre el aparcamiento y la entrada del colegio pero subraya que «no es suficiente».