El BNG alerta de «inseguridad viaria» ante el CEIP de Lourido
REDACCIÓN
El BNG de Poio denuncio ayer «la falta de control y la inseguridad viaria que se vive diariamente en la entrada del CEIP Lourido.» La portavoz Marga Caldas urge al Concello para que la Policía Local «garantice que los espacios peatonales y los pasos de peatones que ya existen en la actualidad no se vean invadidos por vehículos». La nacionalista subraya que «la situación, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, es un caos total», por lo que pide la implantación de un dispositivo de agentes que controlen y garanticen que los coches cumplan la normativa y no ocupen las zonas reservadas al tránsito peatonal.
Caldas subraya que «las entradas a centros de enseñanza son lugares sensibles para el tráfico» y por eso destaca que no se entiende que «se anuncie la mejora de la senda pero se desatienda el problema de seguridad viaria endémico a la entrada del centro. La situación de estrés de madres, padres y alumnos con coches de por medio es muy grande. Hay casos graves de falta de urbanidad y cualquier día va a pasar algo que nadie quiere», advierte.
El grupo del Bloque aplaude que el gobierno local amplíe la senda peatonal existente entre el aparcamiento y la entrada del colegio pero subraya que «no es suficiente».
- Gloria Cubas, de Os Palleiros: «Los animales me salvaron a mí primero»
- La playa de Loira se convierte en un nuevo destino para escaladores en Marín
- La futura zona verde de 8.000 m2 en José Malvar se dedicará a la camelia
- Agresiones a sanitarios: condenada por golpear a una enfermera en Montecelo
- Mercedes Pintos, Autónoma Distinguida de 2025: «La de la tienda es una vida bonita, porque creas barrio»
- Arranca el Año Jubilar de Sor Lucía
- La gastronomía de las Rías Baixas, sobre ruedas
- Los décimos «feos» ganan popularidad para el ‘Gordo’