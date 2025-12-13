Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bajada de población en Cerdedo-Cotobade

El PSOE de Cerdedo-Cotobade criticó ayer las últimas cifras de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, donde se confirma una bajada de población a los 5.671 habitantes, 34 menos que en 2024. Los socialistas argumentan que esto se debe a la falta de un «proyecto real para fijar población, atraer actividad económica y garantizar servicios públicos de calidad».

