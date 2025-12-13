El Ateneo Santa Cecilia celebra nuevos talleres
Dentro de la programación cultural y de ocio dirigida a los más pequeños, el Ateneo Santa Cecilia abre el plazo para inscribirse en su nuevo ciclo de manualidades con tres talleres temáticos en vacaciones. El lunes 29 de diciembre arranca el primero, con temática otoñal, seguido de otro el martes 30 sobre instrumentos musicales. Cerrará el ciclo el jueves 2 de enero uno sobre regalos navideños.
