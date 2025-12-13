Aprobado o convenio para mellorar a estrada entre Portas e Romai
As obras afectan a un treito de máis de 3,3 quilómetros
REDACCIÓN
A Deputación aprobou onte o convenio entre a institución provincial e o Concello de Portas para executar o proxecto de ensanche e acondicionamento da EP-8101 Portas-Romai, cun orzamento total de preto de 1,4 millóns de euros, dos que a Deputación asumirá o 80% (1,1 millóns de euros) e o Concello de Portas o 20% restante (preto de 280.000 euros).
As obras afectan a un treito de máis de 3,3 quilómetros, e consistirán na ampliación da plataforma para converter espazos nos que non existen itinerarios peonís seguros en espazos accesibles. Na actualidade a estrada ten un ancho escaso, con estreitamentos puntuais, sen beiravías nin anchos practicables. Isto solucionarase mediante unha senda peonil na marxe esquerda da estrada e, onde non se poida optar por esta solución, varias zonas de convivencia. Tamén se contempla a execución de muros de contención en zonas de desmonte, a execución dunha nova rede de pluviais, a mellora da sinalización e o retranqueo dos postos dos servizos afectados. O prazo de execución previsto é de 12 meses.
Por outra banda, o presidente Luis López, anunciou a aprobación das bases dunha nova liña de axudas a entidades de iniciativa social da provincia. Dotada de 600.000 euros, a liña está destinada a que as entidades sociais poidan financiar a realización de obras nas súas instalacións.
- Gloria Cubas, de Os Palleiros: «Los animales me salvaron a mí primero»
- La playa de Loira se convierte en un nuevo destino para escaladores en Marín
- La futura zona verde de 8.000 m2 en José Malvar se dedicará a la camelia
- Agresiones a sanitarios: condenada por golpear a una enfermera en Montecelo
- Mercedes Pintos, Autónoma Distinguida de 2025: «La de la tienda es una vida bonita, porque creas barrio»
- Arranca el Año Jubilar de Sor Lucía
- La gastronomía de las Rías Baixas, sobre ruedas
- Los décimos «feos» ganan popularidad para el ‘Gordo’