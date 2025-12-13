Abierta la inscripción a la Cabalgata de Reyes de 2026

El Concello de Marín abrió ayer el plazo de inscripción para participar en la Cabalgata de Reyes 2026, que se celebrará el lunes 5 de enero a las 18.30 horas.

Los interesados podrán solicitar su participación a partir de las 9.00 horas de este jueves, enviando un correo electrónico a la alcaldía. La comitiva saldrá del puerto (Nodosa) y recorrerá las calles principales de Marín.