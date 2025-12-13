170.000 euros para talleres turísticos

La Diputación aprobó el expediente de contratación de talleres con actores turísticos para promocionar el destino Rías Baixas, con un presupuesto de 170.000 euros. «Es una iniciativa de gran éxito que permite que las empresas pontevedresas puedan ponerse en contacto vis a vis con profesionales de importantes zonas emisoras de visitantes», señaló Luis López.