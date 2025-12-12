Sofocan un incendio en una instalación industrial abandonada donde residen okupas en Pontevedra
Esta ubicada en la parroquia de Campañó y ardieron colchones y otros enseres en dos de las plantas de la nave
N. D.
Algo más de una hora necesitaron los Bomberos de Pontevedra para sofocar el incendio declarado en la jornada de este viernes en unas instalaciones industriales abandonadas en la parroquia de Campañó y que eran utilizadas como "residencia" por unos okupas. No se registraron heridos.
Según los Bomberos, el primer aviso se recibió poco antes de las 13.30 horas y se informaba de que habían visto salir a algunas personas del interior mientras comenzaba el humo, por lo que se apunta a la hipótesis de que los okupas hubieran encendido un fuego para calentarse o cocinar y se les fue de las manos.
Pasadas las 14.30 horas, los Bomberos daban por sofocadas las llamas, que afectaron sobre todo a colchones, ropas y otros enseres de los residentes. El fuego se produjo en dos de las cuatro plantas de la nave, próxima al refugio de animales de "Os Palleiros" y que permanece sin uso desde hace casi dos décadas.
