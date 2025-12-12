Salcedo acoge la final de «Bótalle un conto»

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La celebración de la gran final del programa «Bótalle un conto» tendrá lugar mañana a las 19.30 horas en la Casa Verde de Salcedo. La entrada para el certamen es totalmente gratuita hasta completar aforo y contará con la actuación de Marcelo Do Bode. De los 54 participantes, los cuatro cuentos mejor valorados serán premiados con una cena para dos personas.

