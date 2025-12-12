Salcedo acoge la final de «Bótalle un conto»
La celebración de la gran final del programa «Bótalle un conto» tendrá lugar mañana a las 19.30 horas en la Casa Verde de Salcedo. La entrada para el certamen es totalmente gratuita hasta completar aforo y contará con la actuación de Marcelo Do Bode. De los 54 participantes, los cuatro cuentos mejor valorados serán premiados con una cena para dos personas.
- Premio a más de un siglo de comida «de la abuela»
- Gloria Cubas, de Os Palleiros: «Los animales me salvaron a mí primero»
- La Brilat celebra en Pontevedra la Inmaculada Concepción, patrona de Infantería
- Seis empresas optan a ejecutar por 3,7 millones el vial de Mollavao, en Pontevedra
- La futura zona verde de 8.000 m2 en José Malvar se dedicará a la camelia
- Carlos Núñez, el ballet de “El Cascanueces” y Café Quijano protagonizan la agenda navideña de Pontevedra
- El agua causa un gran socavón y obliga a perimetrar un tramo del paseo de las Salinas do Ulló
- Un puente a ritmo de jazz y Navidad