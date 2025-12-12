Reclusas de la prisión de A Lama tendrán un nuevo sistema cultural de tratamiento

Las personas condenadas a medidas alternativas de prisión podrán cumplir su condena en trabajos habilitados para ellos en el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, todos ellos dependientes del Ministerio de Cultura. Este departamento, a través de la Dirección General de Derechos Culturales y el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, firmó ayer un acuerdo para realizar un proyecto de intervención cultural dirigido tanto a penados con condenas privativas de libertad como a condenados con penas y medidas alternativas a la prisión.

En el primero de los casos, aquellos que sí están en prisión, el programa comenzará a implementarse en tres centros penitenciarios -Madrid VII (Estremera), Valencia y A Lama, focalizado en la población femenina y ejecutado por la Fundación Gabeiras, con el propósito de extenderse al resto de cárceles donde en la actualidad están recluidos 48.098 hombres y 3.650 mujeres.

En ellos se implementarán progresivamente contenidos y actividades culturales para la participación efectiva de la población penitenciaria. Paralelamente, se desplegarán acciones formativas en mediación y gestión cultural dirigidas al personal funcionario.

En el caso de las penas y medidas alternativas, diversas unidades del Ministerio de Cultura serán receptoras de esta población que se sitúa en unas 130.000 personas al año, de las que un 12 % son mujeres, en tanto que la mayoría de estas penas alternativas recaen en hombres por casos de maltrato seguido de condenas por seguridad vial.

Según explicó la subdirectora de medidas alternativas, Guadalupe Rivera, las penas alternativas de prisión tienen un mínimo de 22 días. El acuerdo contempla que una plaza en un organismo puede ser ocupado por más de un condenado, ya que se adecúa a sus jornadas y la medida impuesta, en tanto que los trabajos pueden ser diversos, desde colocar sillas, a mover vestuario, montar un escenario y reordenar la sala de un museo.

En este caso, el programa suscrito incluye a tres organismos: el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ambas suscritas al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM); y el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias `González Martí ́, ambos estatales dependientes de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, firmaron el convenio de dos años en un acto celebrado en el Centro Penitenciario Madrid I, Alcalá Meco, en presencia de decenas de reclusas.

«El acceso a la cultura es además una excelente palanca en el proceso de reinserción y de inclusión social, una inclusión que debe estar siempre en el origen y finalidad de todas las políticas penitenciarias», destacó Ortiz, quien ha subrayado que desde la aprobación de la ley penitenciaria hace casi medio siglo la cultura ha sido pieza clave en la construcción individual a la población reclusa.

Precisamente, Urtasun recordó algunas de estas colaboraciones como el programa que el Centro Dramático Nacional (CDN) desarrolla desde hace cinco años y que ha acercado a más de 600 reclusos a ensayos generales, más de 30 preestrenos y encuentros con los equipos artísticos o la iniciativa de ficción sonora en formato Dramawalker que recoge memorias, vivencias y relatos de Madrid I en las voces de 16 mujeres privadas de libertad.

El ministro también se refirió a las acciones que desde hace una década se han impulsado con visitas a museos estatales, especialmente diseñadas para vincular a la población privada de libertad con las temáticas de las exposiciones, así como la organización de talleres y seminarios.