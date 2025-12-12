Ratifican las penas para dos hombres que maniataron y agredieron a otro

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos presentados por dos acusados que fueron condenados por la Audiencia de Pontevedra a 4 de prisión por un delito de detención ilegal y lesiones, y ha ratificado la condena impuesta por el tribunal provincial. Así, el alto tribunal gallego ha rechazado los argumentos de estos dos procesados que alegaban, entre otras cuestiones, errores en la valoración de la prueba o vulneración de los principios de presunción de inocencia e ‘in dubio pro reo’. El TSXG considera que la Audiencia valoró correctamente las pruebas, entre ellas los restos biológicos que acreditaron la presencia de los acusados en el lugar de los hechos, aunque la víctima no los reconoció en el juicio.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, cuando los dos condenados se presentaron en la nave de la víctima, en Ponteareas, y se abalanzaron sobre él, golpeándolo y tumbándolo en el suelo. Luego lo ataron de pies y manos, le cubrieron la cabeza con la funda de una almohada, y le golpearon repetidamente. También le colocaron una soga al cuello y tiraron de ella, de manera que la víctima llegó a perder la consciencia. En un momento en que los dos procesados salieron de la nave, el hombre agredido logró zafarse y escaparse por una salida trasera, para pedir ayuda. Por estos hechos, fueron condenados a 4 años de prisión cada uno y a pagar una multa de 180 euros.