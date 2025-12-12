El puente de la ría de Pontevedra alcanza los 50.600 coches al día, el cuarto tramo más usado de toda la AP-9

El puente de la AP-9 sobre la ría de Pontevedra, que funciona como circunvalación libre de peaje entre Salcedo y el nudo de Bomberos, ha alcanzado su récord de uso después de casi 34 años desde su apertura. El Ministerio de Transportes acaba de certificar una utilización diaria de 50.598 vehículos, el 10% de ellos pesados, lo que supone la cifra más alta desde que entró en servicio, en marzo de 1992.

Este dato corresponde a la circulación en 2024, año cuyo balance cerró hace unos días el ministerio y hay que remontarse casi dos décadas atrás, en 2007, para encontrar el récord anterior. Ese año se llegó a los 49.,218. Ahora son 1.380 más cada jornada. De este modo el puente sobre la ría casi duplica a la media de toda la autopista, que se sitúa en algo más de 26.500 coches.

Además, este tramo aparece entre los de mayor uso de todo el trazado de la AP-9, solo superado por los accesos a Vigo. Pontevedra incluso supera al uso de esta vía en A Coruña y Santiago. Entre la treintena de estaciones de medida que maneja el Ministerio de Transportes, solo hay tres con más circulación. Así, Rande soporta algo más de 61.000 coches y se rozan los 70.000 en la zona de Teis y se lega a 56.500 en Vialia, también en Vigo. La entrada en A Coruña registra balances más elevados, con 115.000 coches en la calle Alfonso Molina, pero ya no forma parte de la red oficial de la AP-9. La estación de la autopista más cercana a la ciudad herculina es la de Barcala, con 48.200 coches al día.

Esta circunvalación es la única de la que dispone la ciudad ya que el único tramo de la A-57 entre Vilaboa y Curro no funciona como tal y se da por hecho que no se ejecutarán los dos restantes, por Bora y Xeve hasta Barro, al renunciar oficialmente el Concello a su ejecución.

El puente pontevedrés supera también en tráfico diario a otros puntos de la Autopista del Atlántico que han sido objeto de ampliación, como es el caso de la circunvalación de Santiago en donde la media diaria no pasa de los 43.800 automóviles cada jornada. Por su parte, la conurbación de Ferrol-Narón tampoco alcanza el nivel de tránsito de este tramo de 3,7 kilómetros sobre el Lérez, al sumar una media de unos 31.100 vehículos por día.

La circunvalación de Pontevedra por medio de este tramo de la AP-9 fue inaugurado el 25 de marzo de 1992 tras dos años y medio de obras en los que Pontevedra contaba al fin con una vía de alta capacidad que evitase cruzar el centro para esquivar la ciudad pero que también cambiaba para siempre el paisaje de la ría de Pontevedra y la desembocadura del Lérez. Estos 3,7 kilómetros serían además gratuitos para cumplir esa función de circunvalación de la ciudad. El viaducto, con su característico pilar central en forma de ‘V’, obligó a realizar rellenos en el río y a modificar el puente de A Barca eliminando algunos de los arcos del lado de Poio para dar paso a la autopista.

El mapa de tráfico que acaba de hacer público el Ministerio de Transportes, con datos referidos a 2024, pone de manifiesto que otras carreteras de titularidad estatal en Pontevedra soportan un elevado uso, aunque sin alcanzar sus cifras más altas, como sí ocurre con el puente sobre la ría . Solo ocurre con otro tramo de la AP-9 a su paso por Campañó, el norte de la ciudad, con 27.500 coches diarios.

Por su parte, la PO-11 entre O Pino y Mollavao, registra una media diaria de unos 24.200 vehículos, mientras que la autovía de Marín en la zona de Praceres ronda los 21.700 coches cada jornada. No obstante, en este último vial aún no se ha llegado a años en los que se rozaban los 30.000 coches diarios, como ocurría hace dos décadas.

Dentro de la AP-9, el tramo entre Pontevedra y Vilaboa, ya con peaje, llega a los 34.000 vehículos al día en Salcedo y baja ligeramente, a 32.500 en el recorrido siguiente, desde Figueirido hasta Rande. En este último caso, muchos conductores utilizan otra carretera nacional convencional, la N-554 en Vilaboa, como alternativa a la autopista hasta el puente de Rande sin tener que abonar el peaje. Son diez kilómetros que atraviesan Vilaboa y permiten acceder al puente de Rande en el límite con Moaña, donde ya está liberado de tasa económica. Por la N-554 circularon cada día en 2024 unos 8.900 vehículos, una cifra lejos de los más de 10.000 que se alcanzaron hace varios años, tras la reforma integral de ese vial.

La reforma del nudo de Bomberos, sin avances

Mientras que en otros puntos con un volumen circulatorio menor se han acometido importantes obras de mejora, como es el caso de la ampliación de capacidad y remodelación de conexiones en Santiago, Pontevedra permanece a la espera de que se retome la reforma del nudo de Bomberos.

Esta obra lleva más de un año paralizada y sin visos a corto plazo de que se vaya a reanudar. Los trabajos de reforma de este acceso norte de la AP-9, se suspendieron por completo en noviembre de 2024 al «descubrirse» que el subsuelo es muy inestable y no soportaría la cimentación inicialmente prevista. Desde entonces se trabaja en un proyecto modificado del que sigue sin haber noticias.

Fueron necesarios diez años desde la aprobación del proyecto inicial, en 2015, para comenzar las obras, en julio de 2024, y con un presupuesto que duplicaba el original. Apenas cuatro meses después de aquel inicio, con apenas explanación y movimiento de tierras, se verificó que el terreno registra pequeños hundimientos que obligaron a buscar otro sistema de cimentación. Un año después, aún no ha concluido esa revisión.

Las obras comenzaron oficialmente el 29 de julio y suponían entonces una inversión inicial de 9,9 millones, con la idea es que estuvieran ya finalizadas. Ahora no hay presupuesto ni proyecto alternativo.