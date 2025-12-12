Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP estará «vigilante para evitar un posible caso de enchufismo en el Concello de Barro»

Afirma que entre los aspirantes a un puesto hay dos familiares de ediles

REDACCIÓN

Barro

El PP de Barro reclama «máxima transparencia» en el proceso de selección abierto por el Concello para la contratación, en régimen de personal laboral hizo, de un operario de servicios múltiples para «evitar un posible caso de enchufismo, puesto que al empleo concurren dos familiares directos de sendas concejalas del gobierno local». El PP cita a un hermano de una edil del PSOE y al marido de una representante del BNG y añade que las pruebas de selección arrancan hoy viernes con el primero examen. Ante esta situación, el PP de Barro anuncia que «estará vigilante para que se cumpla de manera escrupulosa y con las máximas garantías a limpieza de esta convocatoria».

