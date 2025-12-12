Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontevedra estrena su nuevo Observatorio Económico con la herramienta SIET como protagonista

La iniciativa se presentó en la VI Jornada de Responsabilidad Social Empresarial

Parte de los asistentes al encuentro en el Hotel Galicia Palace. / Rafa Vázquez

Jose Antepazo

La Boa Vila acogió esta mañana la VI Jornada de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), donde se presentó oficialmente el 'Observatorio Económico del Área y Ría de Pontevedra', que cuenta con la herramienta SIET, que destaca por sus funcionalidades basadas en el uso de la inteligencia artificial. Se trata de una iniciativa que permitirá conocer, analizar y poner a disposición información socioeconómica de la comarca con el fin de "aglutinar recursos para la toma de decisiones estratégicas para impulsar proyectos tractores", que permitan así "atraer empresas y consolidarlas", tal y como explicó Antonio de la Cruz, socio director de EOSA.

A este acto organizado por Foro Empresa Pontevedra asistieron distintas autoridades, como el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, o el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, quien destacó en la inauguración del evento que "la sociedad demanda responsabilidad a las empresas, que se comporten de forma justa y tengan sus mismos valores y compromiso". Además, aseguró que “la economía azul y verde -dos de los temas tratados en la jornada- son muy importantes para nuestra provincia y la responsabilidad debe ser un valor diferencial que consolide nuestra posición en el mercado”.

