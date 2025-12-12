Poio se llena de ‘Trasniños do Nadal’

Los ‘Trasniños do Nadal’ de Poio visitan esta semana todos los centros de enseñanza del municipio para presentar la programación especial organizada para disfrutar de estas fiestas, así como el espectáculo que recorrerá todas las Aldeas de Nadal. Nelson Quinteiro aportó su música de Nadal a las escuelas infantiles 0-3 años y a la unitaria de O Vao, mientras que la animación de Tere y Javi Solla protagoniza unas mañanas llenas de diversión en los centros de primaria. El miércoles visitaron el CEIP Isidora Riestra y Viñas, y ayer continuaron el recorrido por los centros de Lourido, Chancelas y Espedregada.

En los distintos encuentros, música, bailes, concursos y humor llenaron de alegría los centros, donde los ‘Trasniños’ agradecieron también la colaboración del alumnado en la decoración de los elementos de las Aldeas de Nadal. Durante las visitas hubo muchas coreografías, se escucharon los hits musicales del momento y se repartieron pases de oro entre los niños más participativos, que les permitirán disfrutar de los espectáculos navideños en la carpa Poio Máxico en primera fila y saludar a los Reyes Magos sin esperas en la recepción de A Seca.

Los Elfos navideños de Poio serán el hilo conductor para transformar cada una de las siete Aldeas en un escenario mágico, con música, bailes y animación de la mano de Javi Solla y Tere. Las actividades se completarán con propuestas en la calle en las que colaboran distintos colectivos locales, organizando sesiones de teatro, batucadas, talleres, cuentacuentos, cuentacuentos, música e incluso un adelanto de las campanadas de fin de año.

Además, en A Seca se instalará de nuevo la carpa Poio Máxico, que se inaugurará el viernes 19 de diciembre, y que será escenario de talleres, zona de juegos y de las actuaciones más destacadas de esta temporada, como el concierto de la Gramola Gominola (19 de diciembre), el musical Os Tres Porquiños (20 de diciembre), sesiones de magia con Iago Saavedra, Óscar Fernández y el Mago Paco (21 y 25 de diciembre), la Aldea Musical navideña con Nelson Quinteiro (26 de diciembre), el espectáculo de la Pirata Lola (3 de enero) o el espectáculo internacional Pica Pica (4 de enero). Todos estos espectáculos serán con entrada gratuita y dirigidas para todos los públicos. La programación incluye la tradicional papanoelada motera por las carreteras del municipio (21 de diciembre), la visita de Papá Noel a las parroquias (24 de diciembre), la carrera San Silvestre (31 de diciembre), y, con respeto a los Reyes Magos, este año hay de nuevo doble parada: el día 5 para visitar todas las parroquias y el 6 la cabalgata y una gran fiesta de animación infantil en el entorno de la Carpa Poio Máxico.

Un total de 24 aspirantes a la mejor decoración comercial y de viviendas de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo repartirá el próximo 6 de enero 4.000 euros en premios entre los 11 comercios, 10 viviendas y 3 barrios que se presentaron a la segunda edición del concurso «III Deslumbra co teu Nadal», organizado por el departamento de Cultura y Entretendas CCU. Cuenta este año con una nueva categoría para calles, plazas o zonas del vecindario con un único premio de 750 euros. Se mantienen los tres premios para establecimientos comerciales de 1.000 euros, 750 euros y 500 euros, así como para la decoración exterior de viviendas con 500 euros, 300 euros y 200 euros. El jurado valorará la iluminación con hasta 10 puntos; la originalidad y el diseño con hasta 5 puntos; y el fomento de valores locales, contenido didáctico del proyecto y el cuidado del medio ambiente a través de la utilización de materiales ecológicos, con hasta 3 puntos. Se dará a conocer el fallo inapelable del jurado y se hará la entrega de premios el 6 de enero durante el Concierto de Reyes de la Banda de Música de Sanxenxo en el Auditorio Pardo Bazán.