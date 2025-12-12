Novos Cinemas reúne películas de diferentes estilos hoy

El festival internacional de Pontevedra ‘Novos Cinemas’ celebra una hoy una jornada que reúne películas de las tres secciones en las que se distribuyen las obras audiovisuales. Todas son gratuitas, con previa retirada de tickets, y se desarrollan en el Teatro Principal.

Así, la categoría ‘Ceres’, dedicada a los proyectos creados en centros de enseñanza cinematográfica de Galicia y Portugal, es un espacio para descubrir el talento que se está formando en las aulas actualmente. En esta sección, que comienza a las 10.30 horas, se presentan cinco trabajos, incluyendo un coloquio posterior a la proyección. Los títulos son: ‘Búzio’, ‘Cama de lavado’, ‘Historia dunha bicicleta (sen aire nas rodas e chea de po)’, ‘Todo dicho’ y ‘Un piso estupendo’.

La película ‘Quién vio los templos caer’, que se emitirá a las 12 horas, se enmarca dentro de la sección ‘Latexos’, que promueve la interacción entre imágenes y sonidos que aspiran a evitar cualquier dogma. En cambio, a partir de las 16.30 horas se realizará el visionado de los largometrajes ‘The croed’, ‘Revelations of divine love’ y ‘Wind talk to me’, enmarcados en el apartado ‘Sección oficial’, que engloba propuestas que revelan relaciones en contextos normativos.

Por último, mañana a las 12.00 horas en la sala Zennet se revelará el palmarés del festival, con el anuncio de las películas premiadas en esta edición.