Es noticia
Melloras enerxéticas no Obradoiro da Lama

O edificio do Obradoiro da Lama mellpra a súa eficiencia enerxética cunha achega da Xunta de máis de 90.000 euros o que supón o 80% do investimento total e que permitiu instalar unha nova estufa de pellets e mellorar o sistema de iluminación, coa instalacións de novas luminarias led.

