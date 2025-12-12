Hacienda insta a corregir el «desfase presupuestario» del Concello de Sanxenxo

«La política de cemento y hormigón que caracteriza la gestión del alcalde Telmo Martín deja a Sanxenxo en una situación muy preocupante». Este es el balance que el BNG local hace de la labor del gobierno local en 2025, «un año en el que Sanxenxo fue requerido por el Ministerio de Hacienda para que corrija su desfase presupuestario, siendo uno de los pocos concellos de la provincia de Pontevedra que recibieron este aviso por parte del Estado», según recuerdan los nacionalistas, que denuncian que «esta situación solo se va a poder enmendar a base de subir más impuestos, después de que a lo largo de este año ya se aplicara una subida muy importante en el IBI y se incrementaran los precios de la piscina y del gimnasio municipal»,

El Bloque lamenta que un «municipio con el potencial que tiene Sanxenxo continúe a la deriva» y recuerda que «cuenta a día de hoy con una de las deudas más elevadas del entorno, a consecuencia del préstamo qué hubo que solicitar para poder afrontar el pago millonario de la sentencia judicial correspondiente a la expropiación de la finca das Cunchas, en la que sin duda fue una de las gestiones más nefastas realizadas en la historia de este Concello, a pesar de que el alcalde aseguró en su día que no iba costar un solo euro».