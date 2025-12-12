Fiesta de Navidad de los vecinos de San Roque

La Asociación de Vecinos San Roque anuncia su fiesta de Navidad para el próximo lunes a las 19.30 horas. La celebración contará con actuaciones del coro y del grupo de panderetas de la asociación. Además, adelantan un sorteo de paquetes navideños y anuncian que todavía quedan algunas participaciones de la Lotería de Navidad.