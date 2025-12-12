Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de Navidad de los vecinos de San Roque

La Asociación de Vecinos San Roque anuncia su fiesta de Navidad para el próximo lunes a las 19.30 horas. La celebración contará con actuaciones del coro y del grupo de panderetas de la asociación. Además, adelantan un sorteo de paquetes navideños y anuncian que todavía quedan algunas participaciones de la Lotería de Navidad.

