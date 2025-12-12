Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito total del «Voando nas Rías Baixas»

El programa «Voando nas Rías Baixas» llevará a cabo su última actividad del año este domingo. Las rutas ornitológicas en esta ocasión recorrerán los concellos de Pontevedra, Soutomaior y Vilaboa. En esta actividad se podrán observar las aves que habitan en la Enseada de San Simón. Aunque, para los que lleguen tarde, la mala noticia es que las plazas para el evento ya están agotadas.

