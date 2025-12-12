Estrela de Marín pone en marcha su campaña de promoción del comercio local

La asociación de comerciantes Estrela de Marín ya tiene en marcha la campaña «O Nadal que premia o teu apoyo» para fomentar las compras en los establecimientos locales. Estará activa hasta el 9 de enero y entregará más de 8.000 euros en premios repartidos en más de 800 recompensas directas, lotes de jamones, bolsas reutilizables y cientos de premios de los propios establecimientos para los clientes del comercio local. Este año, los establecimientos comerciales repartirán 20.000 boletos estilo tómbola, con los que en el propio momento de la compra, el cliente conocerá si obtuvo alguno de los premios directos de la campaña. Aquellas compras que no obtengan premio directo, tendrán una oportunidad extra de alcanzar alguno de los lotes.