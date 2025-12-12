Los décimos «feos» ganan popularidad para el ‘Gordo’

A falta de apenas diez días para que los 28 niños de San Ildefonso comiencen a repetir en bucle esa tradicional melodía que, durante el 22 de diciembre, resuena en la cabeza de todos los españoles, las administraciones de lotería de Pontevedra aprovechan el último tirón del sorteo de Navidad.

Colas en las principales administraciones de lotería de la ciudad. | Rafa Vázquez

«Para muchos es un día de tradición, de unión. Es algo familiar», explica una de las vendedoras de la ciudad, Mari Carmen García, que señala que «la gente se está animando igual que el año pasado».

Sin embargo, en vistas a los últimos sorteos de Navidad, donde los números premiados han sido los popularmente conocidos en estos establecimientos como «los feos», al no terminar en cinco, cero o trece, que «solían ser los que más pedía la gente», la tendencia de las compras se está desviando.

Sobre este tipo de números, Mari Carmen García recuerda cuando hace unos años dieron un quinto premio con el 33003. «Intentamos venderlo y mucha gente no lo quería porque no le gustaba. Por suerte lo sacamos entero y los afortunados pudieron llevarse seis mil euros para pasar las Navidades un poco más cómodos».

Celia Portela, otra de las vendedoras de sueños en Pontevedra, sostiene que «ahora te piden todo tipo de números». Incluso garantiza que «cada vez son más los que vienen hasta aquí y te piden que elijas tu el número porque ellos no lo tienen claro», a lo que añaden que «muchos te piden el que toque», en tono jocoso.

Durante estas últimas semanas han salido «un montón de décimos», tanto de compras individuales como solicitudes para grupos de amigos, de trabajo o de la familia. Sin embargo, ambas vendedoras piensan que «todavía queda el sprint final», ya que, cuentan «en Pontevedra, como en toda España, somos muy de comprar siempre última hora».

En cuanto a la competencia con las ventas de boletos a través de internet, tanto García como Portela afirman que «este sorteo gusta más en décimo tradicional», en comparación con otras rifas de la Lotería Nacional.

Además, Mari Carmen García destaca especialmente el diseño de este año, ya que le gusta especialmente el cuadro elegido, La natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda, y «los tonos dorados utilizados en el contorno».