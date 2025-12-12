Dani Martín, nuevo artista confirmado del PortAmérica

El Festival PortAmérica continúa desvelando los ingredientes que darán forma a su decimocuarta edición. En esta ocasión, lo hace con un anuncio de gran envergadura: Dani Martín se convierte en un nuevo 'cabeza de cartel' y visitará Portas con su 'Gira 25 P*t*s Años'.

Considerado uno de los artistas españoles más influyentes y populares de las últimas dos décadas, Dani Martín ha marcado a varias generaciones, primero al frente del grupo musical 'El Canto del Loco' y más tarde en una carrera en solitario que lo ha consolidado como un referente absoluto de la música en nuestro país. Su capacidad para conectar con el público, sumar hits intergeneracionales y llenar recintos de manera histórica lo ha convertido en una figura imprescindible del panorama musical. Prueba de ello es el logro sin precedentes que acaba de firmar: diez conciertos consecutivos en Madrid con todas las entradas agotadas y reuniendo a cerca de 170.000 asistentes entre todas las fechas.

Este anuncio se suma a la reciente incorporación de Hombres G, iconos del pop-rock español con más de 40 años de carrera y un directo convertido en fiesta colectiva a la que también asistirán Rigoberta Bandini, M-Clan, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras, Marina Reche, Niña Polaca, Nortec: Bostich + Fussible (Full Band), Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos, The Rapants, Hey Kid y Alejo.

El interés del público se refleja también en las cifras: el 70% de abonos ya están vendidos, después de que los 10.000 primeros de la fase anticipada se agotaran antes incluso del anuncio de las primeras confirmaciones. El 17 de diciembre el precio de los abonos, que actualmente está en 75 euros, ascenderá a 90 euros. Asimismo, las entradas se pueden adquirir en la página web www.potamerica.es.