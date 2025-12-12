La cultura urbana se da cita hoy viernes en Sanxenxo

Sanxenxo incorpora hoy al calendario del Pazo de Nadal el Encuentro de Música Urbana de Vieja Escuela, que contará con shows, talleres participativos, beatbox, breakdance, freestyle, street art y una batalla de gallos. La entidad gallega Vieja Escuela, referente en la organización de eventos y talleres de Cultura Urbana, aportará al Pazo navideño una propuesta que combina formación, espectáculo y participación activa.

Además, durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 17.00 a 20.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del espacio Xogos de Nadal con juegos tradicionales, juegos de mesa y propuestas participativas que fomentan la creatividad y el juego en familia. Y el domingo a las 17.00 horas, el recinto recibirá la visita muy especial del Trasno Fantástico.

El Pazo de Nadal se convertirá el domingo a las 13.00 horas en un escenario singular para celebrar una de las actividades más especiales de esta edición: El taller «De nais a fillas. Receitas para non esquecer… no Nadal», protagonizado por algunas de las mujeres más influyentes de la gastronomía gallega de las últimas décadas.

Estas cocineras y hosteleras, auténticas pioneras de la cocina profesional en Galicia, forman parte del proyecto editorial ‘De nais a fillas. Receitas para non esquecer’, publicado por Hércules de Ediciones. Entre las protagonistas figuran referentes como Toñi Vicente, Manicha Bermúdez, Chus González, Maricarmen Rodríguez, Eva Burgos, Ana Gago, Carlota Iglesias, Teri Carballa o Loli Barreiro, entre otras.