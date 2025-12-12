Correos amplía sus productos navideños en sus oficinas locales

Un año más, Correos informa de que celebra la Navidad ofreciendo diversos productos en sus oficinas de Correos de Pontevedra y a través de Correos Market. Desde hace años, la empresa postal colabora con campañas de varias ONG, comercializando productos que sirven para recaudar fondos para financiar diversas acciones solidarias.

Correos también comercializa los «packs mágicos», que incluyen cartas, sobres, sellos, postales y pegatinas con decoraciones navideñas para los más pequeños, junto a las tradicionales emisiones de sellos de Navidad. Además, ofrece diversos lotes de cestas para regalar en estas fechas.

La empresa recuerda que sigue siendo el primer canal de comercialización de los bolígrafos solidarios de la campaña «Un juguete, una ilusión», que este año alcanza su 26 edición, una iniciativa impulsada por la Fundación Crecer Jugando y RTVE para defender que el juego es un derecho fundamental.