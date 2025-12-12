La Coral Polifónica de Pontevedra acumula galardones en su centenario

La Coral Polifónica de Pontevedra ha convertido el centenario de su fundación no solo en un motivo de celebración de sus integrantes, sino la oportunidad de la sociedad galega de reconocer su exitosa trayectoria.

Tras recibir el pasado jueves el premio Otero Pedrayo que otorgan las cuatro diputaciones gallegas, este sábado es la Real Academia Galega de Belas Artes la que hará entrega de la Medalla de Oro Marcial del Adalid a la Sociedad Coral pontevedresa. El acto se celebra a las 19.30 horas en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra.

El presidente de la Academia, Manuel Quintana Martelo, inaugurará la sesión, dando a la bienvenida a todos los asistentes y, por supuesto, a los integrantes de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra que este 2025 conmemora su centenario. “Rendimos homenaje a una de las instituciones culturales más brillantes y duraderas de Galicia, que celebra un siglo de vida, un centenario que es testimonio de pasión, perseverancia y excelencia musical, como espejo de la historial cultural de nuestra tierra”, apunta el presidente.

Sobre la coral ofrecerá un discurso a académica de la Sección de Música de la Academia, Rosa Cedrón, que destacará el papel de la institución musical como difusora de la polifonía clásica y sagrada y de la música popular gallega armonizada.

A continuación, se procederá a la imposición de la Medalla de Oro Marcial del Adalid y a la entrega del diploma al presidente de la coral, José Carlos Valle. A continuación, la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, dirigida bajo la batuta de Nanette Sánchez, ofrecerá un recital en el que interpretarán varias piezas musicales: 'Si vas a Sao Benitiño' (Blanco Porto, 1890-1940); 'Unha noite na eira do trigo (M. Ángel Giro, 1937, con texto de Manuel Curros Enríquez); y 'Deitadiño está nas pallas' (popular, con arreglo de Luís Bolón A. Isorna Ríos, 1914-1966).

La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra se presentó públicamente por primera vez el 9 de abril de 1925 en la iglesia conventual de San Francisco, con ocasión de la festividad del Jueves Santo. Desde entonces, la entidad lleva ofrecidos cerca de 700 conciertos, muchos de ellos fuera de Galicia.

Fue fundada por un grupo de relevantes personalidades entre los que se encontraban Antón Losada Diéguez, Alfonso Rodríguez Castelao, Antonio Blanco Porto y Antonio Iglesias Vilarelle. Desde su fundación, se dedicó a interpretar música medieval, polifonía de los siglos XVI y XVII, especialmente sagrada y madrigales, y música popular gallega armonizada.

En el transcurso de su trayectoria, la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra fue dirigida por Antonio Blanco Porto, Antonio Iglesias Vilarelle, Manuel Fernández Cayeiro, Agustín Bertomeu Salazar, José Antonio Sánchez Rodríguez, José Verea Montero, Marlene Armentero Cutiño y, en la actualidad, por Nanette Sánchez Ordaz.

Pola su extraordinaria y dilatada labor de difusión de la música polifónica, la coral recibió numerosos reconocimientos, destacando la primera Medalla de Plata de la Ciudad de Pontevedra, el Premio Ciudad de Pontevedra del año 2000 o el Premio Otero Pedrayo 2025.

La actual directora de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, Nanette Sánchez Ordaz, es licenciada en Música, en la especialidad de Dirección Coral por el Instituto Superior de Arte de La Habana (Cuba). Nanette Sánchez estudió con las maestras Alina Urraca y Digna Guerra, prestigiosas directoras de coros de su país.

Durante los años de estudio cantó en el Coro Nacional de Música de La Habana, de la que fue directora asistente, participando en numerosos conciertos, festivales y concursos. Obtuvo el primer premio como directora de coros en el I Concurso de Dirección Coral de la Asociación Hermanos Saíz, en La Habana. Ya en Galicia, fundó el Coro del Ilustre Colexio de Avogados de Vigo, con el que se presentó en conciertos por toda España, Portugal y Cuba.

En la actualidad, es profesora de Coros y Educación Auditiva y Vocal en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga de Pontevedra. Desde noviembre de 2013 dirige la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra.