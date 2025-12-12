Convención sobre la violencia de género

El local social de Cerponzóns (Lugar de Pidre, 70) acogerá esta tarde a partir de las 19.00 horas una charla informativa sobre la violencia de género en la que intervendrán profesionales del ámbito de la psicología, miembros de la Unidade de Familia e Muller (UFAM) y de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Pontevedra.